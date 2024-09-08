Сибига рассказал о первых кадровых решениях на посту главы МИД: Послы не могут быть оторваны от реалий войны

В воскресенье, 8 сентября, новоназначенный глава МИД Украины Андрей Сибига провел совещание с украинскими послами и генконсулами, на котором сообщил о кадровых решениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление министра в социальной сети Facebook.

"Подчеркнул приоритеты украинской дипломатии, и безусловный приоритет - это оружие и другие потребности ВСУ. Украинская дипломатия должна работать на Силы Обороны ежедневно", - заявил глава МИД.

Кроме этого, на совещании Сибига "озвучил очень четкие критерии эффективности работы посла Украины".

"Это конкретный результат, смелость и проактивность. Послы страны в войне не могут быть оторванными от реалий войны", - заявил Сибига.

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Учитывая это, по словам министра, он решил прекратить долгосрочную командировку временно поверенного в Грузии Михаила Харишина.

Сибига отметил, что поверенного отзывают из-за "полного непонимания им реалий дипломатии воюющего государства".

Кроме этого, министр анонсировал новую структуру Министерства, также будут пересмотрены штатные расписания посольств.

"Мы нуждаемся в приходе молодежи к нам. Все условия для этого будут созданы - запланировал встречу с руководителями ведущих отраслевых университетов", - сказал глава ведомства.

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Также Сибига сообщил о внесении представления об увольнении заместителя министра Ирины Боровец.

"Убежден, что украинской дипломатии под силу то, что обычно называют невозможным. Мы это доказывали уже не раз. И сейчас как никогда должны сделать все от нас зависящее, чтобы Украина смогла победить, восстановить безопасность и завоевать справедливый, всеобъемлющий и устойчивый мир", - говорится в заявлении главы МИД.

Напомним, что 5 сентября ВР назначила Андрея Сибигу главой МИД Украины. Он заменил на этой должности Дмитрия Кулебу.

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