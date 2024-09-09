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За минувшие сутки в Киеве пылало 13 пожаров – это катастрофа для природы – ГСЧС

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В Києві сталось 13 пожеж за минулу добу (фото ілюстративне)

В субботу в Киеве пылало 13 пожаров на площади более 17 тысяч квадратных метров.

Об этом пишет Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Количество пожаров в экосистемах увеличивается. За минувшие сутки в Киеве произошло 13 пожаров на площади 17 200 кв. м. Это катастрофа для нашей природы!" - рассказывают спасатели.

Напомним, недавно в результате масштабного пожара в селе Студенок Харьковской области сгорели или были повреждены огнем 308 домов.

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Топ комментарии

  • Герхард
    Срані піроманти традиційно почали осінь.
  • Герхард
    Кожен рвк довбойоби палять бур'яни та листя. Кожен рік пожежі.

    Піромантами їх називав один мій знайомий з Бородянки.
  • Tierre
    У нас з одної сторони будинку - приватний сектор. Кожного року навесні і з серпня восені довбойоби починають спалювати листя. Ранійше викликали поліцію, зараз довойбоби палять листя, коли стемніє, щоб не було чути звідки дим.
    Якого біса то листя палити і чому його не може просто закопати, якщо заважає, або просто пригорнути до дерева, щоб воно краще перезимувало і до весни листя зопріло - не зрозуміло.
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