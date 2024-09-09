За минувшие сутки в Киеве пылало 13 пожаров – это катастрофа для природы – ГСЧС
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В субботу в Киеве пылало 13 пожаров на площади более 17 тысяч квадратных метров.
Об этом пишет Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве, передает Цензор.НЕТ.
"Количество пожаров в экосистемах увеличивается. За минувшие сутки в Киеве произошло 13 пожаров на площади 17 200 кв. м. Это катастрофа для нашей природы!" - рассказывают спасатели.
Напомним, недавно в результате масштабного пожара в селе Студенок Харьковской области сгорели или были повреждены огнем 308 домов.