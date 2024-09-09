Враг направил ударные БпЛА на Киев несколькими волнами. ПВО уничтожила все дроны на подступах к столице
2 9376
В ночь на 9 сентября враг пятый раз с начала сентября атаковал Киев ударными дронами. Тревога в столице длилась более часа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко
"Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, которые угрожали Киеву, были уничтожены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы) на подступах к столице.
Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших", - говорится в сообщении.