Враг направил ударные БпЛА на Киев несколькими волнами. ПВО уничтожила все дроны на подступах к столице

В ночь на 9 сентября враг пятый раз с начала сентября атаковал Киев ударными дронами. Тревога в столице длилась более часа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко

"Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, которые угрожали Киеву, были уничтожены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы) на подступах к столице.

Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших", - говорится в сообщении.

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