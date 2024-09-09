Курская операция лишила армию РФ возможности маневрировать своими частями, - Сырский

Наступление ВСУ в Курской области замедлило наступление армии РФ на Покровском направлении. Делается все возможное, чтобы город Покровск не был потерян. Сейчас там укрепляют оборону.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью CNN заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Конечно, противник сосредоточил на Покровском направлении наиболее подготовленные свои части. Но мы лишили его возможности маневрировать своими частями и перебрасывать свои части усиления с других направлений", - сказал Сырский.

Он отмечал, несмотря на то что Россия не перебросила из Покровского района много войск, за исключением одной бригады морской пехоты, однако враг больше не может маневрировать резервами, как раньше. Благодаря этому на других направлениях ощущается ослабление вражеского давления. По словам Сырского, количество артиллерийских обстрелов и интенсивность наступательных действий снизились.

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"Покровское направление, по сути, остается для нас самым проблемным. На других направлениях ситуация стала более стабильной. Поэтому я считаю, что эта стратегия была выбрана правильно, и она принесет нам желаемый результат", - резюмировал он.

Напомним, командир роты 47-й отдельной механизированной бригады Николай Мельник на днях заявил, что на Покровском направлении нет стабилизации, российские захватчики продолжают продвигаться.