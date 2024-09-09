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Курская операция лишила армию РФ возможности маневрировать своими частями, - Сырский

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Сирський про Курську операцію та Покровський напрямок

Наступление ВСУ в Курской области замедлило наступление армии РФ на Покровском направлении. Делается все возможное, чтобы город Покровск не был потерян. Сейчас там укрепляют оборону.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью CNN заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Конечно, противник сосредоточил на Покровском направлении наиболее подготовленные свои части. Но мы лишили его возможности маневрировать своими частями и перебрасывать свои части усиления с других направлений", - сказал Сырский.

Он отмечал, несмотря на то что Россия не перебросила из Покровского района много войск, за исключением одной бригады морской пехоты, однако враг больше не может маневрировать резервами, как раньше. Благодаря этому на других направлениях ощущается ослабление вражеского давления. По словам Сырского, количество артиллерийских обстрелов и интенсивность наступательных действий снизились.

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"Покровское направление, по сути, остается для нас самым проблемным. На других направлениях ситуация стала более стабильной. Поэтому я считаю, что эта стратегия была выбрана правильно, и она принесет нам желаемый результат", - резюмировал он.

Напомним, командир роты 47-й отдельной механизированной бригады Николай Мельник на днях заявил, что на Покровском направлении нет стабилизации, российские захватчики продолжают продвигаться.

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Топ комментарии

  • Calvados
    Що не день, то нові досягнення від Сирського. У вересні 2023-го теж всі свистіли, що ще тиждень і миєм ноги в Азовському морі.
  • Владимир Сухов e5dee246
    Як тільки Зеленський змінив Залужного на Сирського , ми маємо великі досягнення.
  • Александр Мовчан 521c9775
    "Звичайно, супротивник зосередив на Покровському напрямку найбільш підготовлені свої частини...".
    Ага , а я , Сирський, по наказу Військового Вождя та Єрмака перекинув "найбільш підготовлені свої частини" в Курську область , щоб допомогти Орді швидше просуватись до Покровська ... за що й отримав чергове звання "генерал армії"!

    Ну а Путло отримало отримало гарний привід для мобілізації орків під верещання "вставай страна Агромная , на нас напали! ", але то таке ...
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