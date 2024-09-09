Общие боевые потери РФ с начала войны – около 626 410 человек (+1150 за сутки), 8639 танков, 17 830 артсистем, 16 906 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 626 410 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.09.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 626410 (+1150) человек,
танков - 8639 (+3) ед,
боевых бронированных машин - 16906 (+9) ед,
артиллерийских систем - 17830 (+26) ед,
РСЗО - 1180 (+0) ед,
средства ППО - 942 (+0) ед,
самолетов - 368 (+0) ед,
вертолетов - 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 14897 (+33),
крылатые ракеты - 2588 (+0),
корабли - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 24262 (+44) ед,
специальная техника - 3049 (+2)