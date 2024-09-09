Новости

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 626 410 человек (+1150 за сутки), 8639 танков, 17 830 артсистем, 16 906 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

6 00625

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 626 410 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.09.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 626410 (+1150) человек,

танков - 8639 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 16906 (+9) ед,

артиллерийских систем - 17830 (+26) ед,

РСЗО - 1180 (+0) ед,

средства ППО - 942 (+0) ед,

самолетов - 368 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 14897 (+33),

крылатые ракеты - 2588 (+0),

корабли - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 24262 (+44) ед,

специальная техника - 3049 (+2)

Также смотрите: Российского солдата бойцы Нацгвардии ликвидировали прямо на автобусной остановке, в населенном пункте Михайловка, на Донетчине. ВИДЕО

Знищення армії РФ за 8 вересня

Топ комментарии

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3855 день москальсько-української війни.
    85 одиниць техніки та 1150! чумардосів за день.
    Сукупна арта перевалита за 19 000!
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 626 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
  • Urs
    можно листа написати в МО рф, щоб не затягували з ремонтом техніки та відновленням із зберігання, і вимагати ближче її підтягували до ЛБЗ.
  • Urs
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости