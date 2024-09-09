Общие боевые потери РФ с начала войны – около 626 410 человек (+1150 за сутки), 8639 танков, 17 830 артсистем, 16 906 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 626 410 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.09.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 626410 (+1150) человек,

танков - 8639 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 16906 (+9) ед,

артиллерийских систем - 17830 (+26) ед,

РСЗО - 1180 (+0) ед,

средства ППО - 942 (+0) ед,

самолетов - 368 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 14897 (+33),

крылатые ракеты - 2588 (+0),

корабли - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 24262 (+44) ед,

специальная техника - 3049 (+2)

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