Украине удалось уменьшить разницу в количестве боеприпасов, которые используют ВСУ и российская армия на фронте, - Сырский

Российские захватчики до сих пор имеют преимущество в снарядах, однако сейчас пропорции составляют один к двум или один к двум с половиной. Год назад эта цифра была один к шести, а иногда один к десяти. Разницу в боеприпасах компенсируют беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью CNN заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Мы постоянно работаем над совершенствованием дронов, повышаем их эффективность, систему управления, а также способы и методы применения. Стараемся максимально увеличить наше техническое преимущество над врагом, чтобы нивелировать их преимущество в численности личного состава и оружия", - отметил Сырский.

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Главнокомандующий добавил, что сейчас лучшие украинские подразделения беспилотных систем сосредоточены на Покровском направлении, где россияне сосредоточили свое основное наступление в Донецкой области.