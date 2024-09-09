Уничтожены 2 ракеты Х-59/69 и 6 из 8 "Шахедов", - Воздушные силы

В ночь на 9 сентября 2024 года войска РФ атаковали территорию Украины тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 8-ю ударными БпЛА типа "Shahed".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

Как отмечается, в результате противовоздушного боя сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 6 ударных БпЛА типа "Shahed". Два вражеских беспилотника локально потеряны на территории Украины (вероятно упали под воздействием средств РЭБ). Также, в результате активного противодействия, одна из ракет Х-59/69 не достигла своей цели.

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Где работали силы ПВО?

По данным Воздушных сил, противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях.

Как сообщалось, поздно вечером 8 сентября войска РФ запустили ударные беспилотники с северного направления.