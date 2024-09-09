В Десне у центрального пляжа Чернигова местами фиксируется массовый замор рыбы, - Ломако
По состоянию на 7 утра 9 сентября на Золотом берегу (центральный пляж г. Чернигова) в реке Десна наблюдается незначительный неприятный запах. В реке вода темного цвета.
Об этом информирует в телеграмм-канале и. о. городского головы Чернигова Александр Ломако, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, местами фиксируется массовый замор рыбы.
"Сейчас проходит заседание оперативного штаба. Рыбу будут собирать и отвозить на утилизацию в заранее определенное место. Работают городские службы, экологи и ГСЧС", - отмечает Ломако.
Он также напоминает, что посещение пляжа запретили. Муниципальная стража контролирует ситуацию на месте. Усилен контроль за продажей всех видов рыбы в городе. Также работает станция аэрации КП "Черниговводоканал" в районе переправы.
"Важно еще раз отметить, что Чернигов не потребляет воду из рек, город использует воду из скважин. Поэтому, угрозы жизни и здоровью черниговцев нет", - отмечает чиновник.