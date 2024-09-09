Оккупанты атаковали Луганщину 98 дронами и обстреляли из реактивной артиллерии

Российские войска продолжают интенсивные атаки на Луганщине, применив 98 беспилотников и осуществляя регулярные обстрелы из реактивной артиллерии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор.

"98 БпЛА применили россияне вблизи Макеевки и Невского. 50 из них направили на Невское. Этот населенный пункт они также дважды обстреляли из реактивной артиллерии. Из ствольной - и Макеевку, и Невское",- говорится в сообщении.

Лысогор добавил, что атаки противника остановлены в районах Стельмаховки, Мясожаровки, Невского и Белогоровки.

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