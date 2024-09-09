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Российские дроны падают на территорию НАТО из-за нашего бездействия, - глава МИД Литвы Ландсбергис

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Російські дрони падають на територію НАТО

К падению дронов на территорию НАТО привело бездействие союзников по Альянсу.

Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает Цензор.НЕТ.

"Инциденты, немыслимые еще 3 года назад, теперь считаются рутиной. Ничто не должно падать на Украину, или Латвию, или где-либо на территории НАТО, но это новая реальность, к которой привела наша бездеятельность", - отметил министр.

По словам Ландсбергиса, Литва будет поддерживать решительный ответ союзников.

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Напомним, по данным Воздушных сил, во время атаки России на южные регионы Украины в ночь на 8 сентября было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.

Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой сегодня залетел российский "Шахед" во время атаки на Юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.

Также известно, что в субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

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Топ комментарии

  • Перехватчик
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    цікаво, кому, це говорить габріелюс? собі?
    а, шо у відповідь?
    чи у нато, як у всіх ******** світових організаціях, головне не діяти, а розмовляти?
    а, так же все класно було, ну чого ті кляті укри уперлися? жили ж триста років під лаптєм, ще б сто пожили.
  • Валерій Кваша
    Не та тепер ната, і доктрина в них не та.
    Після війни багато отих ''кантор'' які виявилися беззубими треба просто розігнати. І створити щось більш активніше з сильними ''важелями впливу'' на ситуацію у світі.
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