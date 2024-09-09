Харьков частично обесточен из-за ночного удара РФ

В результате ночного вражеского удара частично обесточены Северная Салтовка и район поселка Жуковского в г. Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Харьковоблэнерго".

"Специалисты АО "Харьковоблэнерго" работают над восстановлением электроснабжения и в течение нескольких часов вернут свет обесточенным потребителям", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 9 сентября ориентировочно в 3:00 вооруженные силы РФ нанесли авиаудары по Харькову и пригороду.