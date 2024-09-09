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Оппозиция Румынии призвала власти объяснить залет российских беспилотников на территорию страны

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шахеди

Лидер главной оппозиционной партии USR Елена Ласкони призвала президента Клауса Йоханниса и премьер-министра Марчела Чолаку предоставить объяснения относительно российских беспилотников, которые зашли на территорию Румынии в минувшие выходные.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv.

Отмечается, по меньшей мере два российских "Шахеда" вошли в воздушное пространство Румынии в ночь с субботы на воскресенье.

В то время как власти Румынии разослали предупреждения на мобильные телефоны об опасности падения объектов жителям Тулчи и Констанцы - уездов, граничащих с Украиной - об инциденте первыми сообщили Воздушные силы ВСУ.

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"Абсолютно возмутительно узнавать больше от украинцев, чем от румынских властей", - заявила в воскресенье Ласкони, которая резко критиковала премьер-министра Чолаку, лидера либералов Николае Чуке и президента Клауса Йоханниса.

"Весной глава армии попросил нас внести изменения в законодательство, чтобы мы могли сбивать беспилотники, которые заходят на нашу территорию. Господин Чолаку, вы контролируете 60% парламента - собираетесь ли вы что-то с этим делать? Имеет ли что сказать генерал Чуке, или его заставляет молчать его босс, Клаус Йоханнис?" - добавила она.

Напомним, Министерство иностранных дел Румынии осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.

Топ комментарии

  • Maksim Perepelitca
    А все тому що в країнах НАТО , політики нагадують вже не яструбів як раніше , а безпорадних курей в курнику до якого заліз лис .
    ***** все це бачить і продовжує з них знущатись далі .
    Все ж просто , якщо ти будеш боятися щоб постояти за себе - тебе п.здитимуть ще дужче .. Так було завжди . Пам'ятаю це ще з молодих років .
    А ви сидіть і далі , трясіться там та моліться - хоч би не було ескалації .. в той час як вона вже йде і лише набирає хід .
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Румунській владі та НАТі-якщо ховати голову у пісок то постраждає власна дупа...
  • Деніс Войцеховський
    Позбавлятись треба від ілюзії, що уникнення ескалації допоможе уникнути ескалації.
    Після 13 квітня Іран досі сцить нанести удар возбздєнія по Ізраїлю, хоча той важливу шишку на їх території ліквідував. А все тому, що після 13 квітня ВПС кокнули рушникам цінний радар і попередили, що якщо повторять, то отвєтка вже не обмежиться лише одним радаром.
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