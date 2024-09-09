Оккупанты стремятся закрыть все шахты в Луганской области

Российские захватчики передают угледобывающие предприятия Луганской области непонятным российским инвесторам из так называемой "ЛНР".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор.

"Передачей угледобывающих предприятий непонятным российским инвесторам в так называемой "ЛНР" обусловливают развитие отрасли. Однако в то же время там накапливается задолженность по выплате заработной платы и происходит сокращение штата горняков. Как оказалось, не нужны не только шахтеры, но и сам уголь. В так называемом "министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР" заявили о намерениях избавиться от зависимости от угля. В планах - переоборудовать все котельные на газовые. То есть, исключить возможность отопления углем школ, домов культуры, музеев и других объектов соцкультбыта", - говорится в сообщении.

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