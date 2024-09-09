Штурмовики 79-го полка и 18-й дивизии армии РФ отказались выполнять приказы своих командиров, - ОТГ "Харьков"
Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела. Враг готовится к возобновлению штурмовых действий, однако отмечается отказ штурмовых групп от выполнения поставленных командованием задач.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".
Как отмечается, войска РФ продолжают давить на всех активных участках фронта, но успеха не имеют. Подразделения Сил обороны продолжают удерживать занимаемые позиции. Противник осуществляет подготовку к возобновлению штурмовых действий, однако его штурмовые группы из состава 79-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии отказались от выполнения задач.
В районе населенного пункта Глубокое противник осуществляет одиночное перемещение личного состава 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии с целью пополнения текущих потерь и возобновления наступательных действий.
В Волчанске противник применил багги и легковые автомобили с целью доставки личного состава в город. Силами обороны было нанесено огневое поражение, противник понес потери, остановил перемещение и рассредоточился.
В районе населенного пункта Тихое противник формирует штурмовые группы с целью подготовки к активным действиям.
По данным ОТГ "Харьков", за прошедшие сутки произошло 5 боевых столкновений. Российские оккупанты также нанесли 1 авиаудар с использованием 1 КАБа. Осуществили 28 ударов дронами-камикадзе. Позиции Сил обороны Украины оккупанты обстреляли 396 раз.
Также отмечается, что с начала этих суток, 9 сентября, продолжается 1 боевое столкновение в районе Волчанска.
Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Потери врага за минувшие сутки составили 71 человека, из них безвозвратные - 21, санитарные - 48. Еще два оккупанта сдались в плен.
Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 59 единиц вооружения и военной техники.