Германская контрразведка заявила об активизации кибергруппы ГРУ РФ

В понедельник, 9 сентября, Германское Федеральное управление по защите Конституции (Bundesverfassungsschutz) вместе с ФБР, Агентством кибербезопасности США CISA, АНБ и другими международными партнерами объявило предупреждение группе, известной под названием UNC2589.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Отмечается, что вредоносная киберактивность группировки направлена против критической инфраструктуры в мире. Она связана с российской воинской частью 29155 Главного разведуправления.

В издании напомнили, что подразделение ГРУ, к которому принадлежит группировка, подозревается в причастности к отравлению бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании в 2018 году.

Кибератаки используются для шпионажа и диверсий и часто сопровождаются взломом сайтов и публикацией похищенных данных. В частности, хакеры ответственны за кампанию WhisperGate, во время которой против ИТ-систем украинских государственных ведомств в ночь на 14 января 2022 года было использовано вредоносное программное обеспечение, которое перезаписывает данные на зараженных системах. Также были атакованы многочисленные украинские правительственные сайты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российское ГРУ вербует украинских беженцев в Польше, - The Washington Post

Группировка осуществляла атаки на сети в странах-членах НАТО в Европе и Северной Америке, а также странах Латинской Америки и Центральной Азии. Целями кибератак были критическая инфраструктура, государственные учреждения и компании в финансовом, транспортном, энергетическом секторах и здравоохранении.

По данным германского ведомства, с начала 2022 года основной целью кибергруппировки, очевидно, было шпионить и препятствовать поступлению помощи в Украину. Уже зарегистрировано более 14 тысяч случаев сканирования доменов в 28 странах НАТО и ЕС, включая Германию.

Напомним, США обвиняют шестерых граждан РФ в кибератаках на компьютерные системы правительства Украины перед полномасштабным вторжением России в Украину.