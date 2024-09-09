Только 9% украинцев считают, что Telegram следует полностью запретить, - опрос КМИС

Лишь 9% украинцев считают, что мессенджер Telegram нужно полностью запретить в Украине.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Зато 26% считают, что его не стоит никоим образом контролировать.

"Большинство украинцев (54%) считают, что не стоит полностью запрещать, а надо ввести определенные ограничения и контроль - например, блокирование отдельных каналов и т.д.", - отмечают социологи.

Даже среди тех, кто считает угрозу очень серьезной, лишь 15% выступают сейчас за полный запрет Telegram в Украине.

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Респондентам, которые не поддерживают полный запрет Telegram ставился дополнительный вопрос, поддержат ли они запрет, если владельцы мессенджера откажутся блокировать определенные каналы. Каждому респонденту предлагали только один из типов Telegram-каналов, которые в гипотетическом сценарии владельцы отказывались блокировать.

"Итак, в случае если владельцы Телеграм категорически отказываются блокировать каналы, распространяющие российскую пропаганду и дезинформацию, то в таком случае 60% украинцев поддержали бы полный запрет Телеграм (не поддержали бы - 32%).

В то же время заметно выше поддержка запрета (на уровне подавляющего большинства общества), если владельцы Телеграм не блокируют каналы, которые используются российскими оккупантами для связи, а также если не блокируют каналы по распространению наркотиков. Так, в случае отказа блокировать каналы российских оккупантов, которые используются для связи, 71% поддержат запрет (не поддержат - 21%). В случае отказа блокировать каналы по распространению наркотиков 70% поддержат запрет (не поддержат - 20%)", - свидетельствует опрос.

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