В августе зафиксировано более 440 случаев применения оккупантами боеприпасов с опасными химвеществами, - Силы поддержки

Враг продолжает применять против Сил обороны специальные боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

Как отмечается, за август подобных случаев зафиксировано 447.

"Всего за период с 15 февраля 2023 года по 24 августа текущего года - 4035", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ активно применяют химические вещества для атак на Юге, - ОСГВ "Таврия"

"Рядом с обычными средствами огневого поражения противник применяет боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами, такие как К-51 и РГ-ВО, которые являются средствами борьбы с беспорядками и запрещены для использования в качестве средств ведения войны. Также есть значительная доля боеприпасов, содержащих опасные химические соединения неустановленного типа.

Этим Россия грубо нарушает правила ведения войны, игнорирует нормы и обязательства по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении", - добавляют в командовании Сил поддержки ВСУ.