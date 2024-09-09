Украинский удар по авиабазе под Волгоградом привел к масштабным разрушениям ключевой инфраструктуры и оборудования, - британская разведка. ФОТО
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После украинского удара по авиабазе Мариновка в Волгоградской области РФ зафиксированы масштабные разрушения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.
"Результатом удара 22 августа 2024 года по авиабазе Мариновка в Волгоградской области РФ стало: четыре разрушенные укрытия для самолетов, три поврежденные укрытия для самолетов, разрушен обтекатель антенны, разрушены вспомогательные здания и разрушены открытые складские помещения", - говорится в сообщении.
Британская разведка также опубликовала спутниковые снимки последствий ударов по аэродрому.
Напомним, 22 августа россияне заявили, что беспилотники ВСУ пытались атаковать аэродром в Волгоградской области.