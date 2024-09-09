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ЕС планирует снять санкции с мамы Пригожина и российского экспилота Формулы-1 Мазепина, - СМИ

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ЄС хоче зняти санкції з мами Пригожина

Послы ЕС на этой неделе планируют исключить мать покойного главаря ЧВК "Вагнер" Виолетту Пригожину и Никиту Мазепина из санкционного списка.

Об этом пишет Radio Free Europe, передает Цензор.НЕТ.

Несколько дипломатов заявили, что юридическая служба Евросоюза считает дела против этих россиян "слабыми".

Венгрия снова требует исключить ряд лиц из санкционного списка до того, чтобы одобрить продление ограничений.

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В то же время некоторые страны, в частности Эстония, Латвия, Литва и Польша считают, что ЕС должен перейти от шестимесячного продления санкций к ежегодному. Однако Венгрия выступает против этого.

Санкции ЕС продлевают каждые 6 месяцев единодушным консенсусом 27 государств-членов. Ближайший дедлайн - 15 сентября. Затем санкции будут согласовывать в марте 2025 года.

По данным издания Мазепин является бывшим пилотом Формулы-1 и сыном российского олигарха Дмитрия Мазепина. В начале 2024 года он выиграл дело в суде ЕС о снятии санкций. В прошлом году также выиграла суд мать Пригожина.

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Топ комментарии

  • saimansay
    Який висновок? "мама не віновата що вихувала синочка людожером"
    прецендент для кацапоїдних мамашок - воспітуйте далі людоедов
  • ALEX SUROVV b687956a
    Санкции с семьи Усамы-Бен-Ладена тоже снимите. И дайте им безвиз и вид на жительство. А то против них тоже нету доказательств. А вообще чего еще ожидать от етого сраного продажного Запада, где спокойно живут себе семьи даже терриристов ХАМАС и Хезболлы. Вкоторый раз уже убеждаюсь что все ети войнты и терроризм совершаются с молчаливого согласия и даже поддержки Запада.
  • Urs
    ынстинкт самрозбереження потроху полишає цивілізований світ.
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