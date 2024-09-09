ЕС планирует снять санкции с мамы Пригожина и российского экспилота Формулы-1 Мазепина, - СМИ

Послы ЕС на этой неделе планируют исключить мать покойного главаря ЧВК "Вагнер" Виолетту Пригожину и Никиту Мазепина из санкционного списка.

Об этом пишет Radio Free Europe, передает Цензор.НЕТ.

Несколько дипломатов заявили, что юридическая служба Евросоюза считает дела против этих россиян "слабыми".

Венгрия снова требует исключить ряд лиц из санкционного списка до того, чтобы одобрить продление ограничений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции работают: Россия переплачивает 60% цены за товары из Китая

В то же время некоторые страны, в частности Эстония, Латвия, Литва и Польша считают, что ЕС должен перейти от шестимесячного продления санкций к ежегодному. Однако Венгрия выступает против этого.

Санкции ЕС продлевают каждые 6 месяцев единодушным консенсусом 27 государств-членов. Ближайший дедлайн - 15 сентября. Затем санкции будут согласовывать в марте 2025 года.

По данным издания Мазепин является бывшим пилотом Формулы-1 и сыном российского олигарха Дмитрия Мазепина. В начале 2024 года он выиграл дело в суде ЕС о снятии санкций. В прошлом году также выиграла суд мать Пригожина.

Читайте: Российский рынок заполнили контрафактные моторные масла. Подделки составляют более 50%