Шольц готовит "мирный план", не исключающий передачу России оккупированных территорий, - La Repubblica

Канцлер Германии Олаф Шольц готовит "мирный план", в войне России против Украины, который предусматривает сохранение РФ ранее захваченных украинских территорий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет итальянская газета La Repubblica.

"Шольц решил войти в историю как "канцлер мира", использовав войну в Украине, чтобы вернуть утраченные позиции.

Ошеломленный разрушительными результатами выборов в Тюрингии и Саксонии и преследуемый все более настойчивыми слухами о том, что возможное поражение 22 сентября в Бранденбурге может заставить его сделать шаг назад, канцлер решил разыграть украинскую карту, чтобы выбраться из тупика", - говорится в материале.

Журналисты, ссылаясь на источники в парламенте пишут, что канцлер Германии работает вместе с некоторыми однопартийцами "над своего рода "Минскими соглашениями", которые предусматривают возможность передачи частей украинской территории Москве. Источник также добавляет, что "канцлер хочет прогнуть Украину любой ценой".

Накануне в интервью Шольц отметил необходимость провести новый саммит мира с целью урегулирования кризиса в Украине с обязательным участием России. Он заявил, что сейчас настал тот момент, когда стоит начать обсуждение мира в Украине. По словам Шольца, он обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым у него "хорошие" отношения. Тот якобы согласился, что Россия должна присутствовать на следующей мирной конференции.

Критика оппозиции

В оппозиционном блоке ХДС/ХСС считают, что предложение Шольца пригласить Россию на мирный саммит ставит под угрозу безопасность Германии.

"Шаг канцлера был предсказуем, поскольку он вписывается в стратегию части СДПГ по очень тонкому подталкиванию Украины к фиктивному миру, который определяется Россией, в котором поддержка постепенно сокращается, а вместо нее нужны фиктивные переговоры. Шольц хочет изобразить канцлера мира, но при этом ухудшает ситуацию в Украине и тем самым ослабляет безопасность Европы и Германии", - заявил депутат бундестага Родерих Кизеветтер.

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Политолог и профессор Кельнского университета Томас Егер считает, что для Владимира Путина война и переговоры - это два разных способа достижения своих целей в Украине.

"Путин не заинтересован в переговорах, если заранее не будет понятно, что он получит часть Украины, демилитаризует ее и получит определенные гарантии безопасности. Цель Путина - разоружение Украины и победа России", - сказал Егерь.