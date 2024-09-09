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Шольц готовит "мирный план", не исключающий передачу России оккупированных территорий, - La Repubblica

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Канцлер Германии Олаф Шольц готовит "мирный план", в войне России против Украины, который предусматривает сохранение РФ ранее захваченных украинских территорий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет итальянская газета La Repubblica.

"Шольц решил войти в историю как "канцлер мира", использовав войну в Украине, чтобы вернуть утраченные позиции.

Ошеломленный разрушительными результатами выборов в Тюрингии и Саксонии и преследуемый все более настойчивыми слухами о том, что возможное поражение 22 сентября в Бранденбурге может заставить его сделать шаг назад, канцлер решил разыграть украинскую карту, чтобы выбраться из тупика", - говорится в материале.

Журналисты, ссылаясь на источники в парламенте пишут, что канцлер Германии работает вместе с некоторыми однопартийцами "над своего рода "Минскими соглашениями", которые предусматривают возможность передачи частей украинской территории Москве. Источник также добавляет, что "канцлер хочет прогнуть Украину любой ценой".

Накануне в интервью Шольц отметил необходимость провести новый саммит мира с целью урегулирования кризиса в Украине с обязательным участием России. Он заявил, что сейчас настал тот момент, когда стоит начать обсуждение мира в Украине. По словам Шольца, он обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым у него "хорошие" отношения. Тот якобы согласился, что Россия должна присутствовать на следующей мирной конференции.

Критика оппозиции

В оппозиционном блоке ХДС/ХСС считают, что предложение Шольца пригласить Россию на мирный саммит ставит под угрозу безопасность Германии.

"Шаг канцлера был предсказуем, поскольку он вписывается в стратегию части СДПГ по очень тонкому подталкиванию Украины к фиктивному миру, который определяется Россией, в котором поддержка постепенно сокращается, а вместо нее нужны фиктивные переговоры. Шольц хочет изобразить канцлера мира, но при этом ухудшает ситуацию в Украине и тем самым ослабляет безопасность Европы и Германии", - заявил депутат бундестага Родерих Кизеветтер.

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Политолог и профессор Кельнского университета Томас Егер считает, что для Владимира Путина война и переговоры - это два разных способа достижения своих целей в Украине.

"Путин не заинтересован в переговорах, если заранее не будет понятно, что он получит часть Украины, демилитаризует ее и получит определенные гарантии безопасности. Цель Путина - разоружение Украины и победа России", - сказал Егерь.

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Топ комментарии

  • Сергей121
    Щось ця інфа дуже...********* відвертою кацапською ІПСО, спрямованою на підрив довіри до Шольца і взагалі до Німеччини, як до партнера. Ми вже багато чого пережили за останні роки і порозумнішали(не всі, правда!).
  • Ан Мур
    https://t.me/Ol_Sharp/20478 Олег Шарп (Oleg Sharp):

    Одну погана новина і дві гарні. Почну з поганої, а про гарні розкажу найближчими днями...
    На сьогодні Шостий президент не зміг переконати союзників дозволити завдавати ударів по території Росії. Зеленський не вміє розташовувати до себе людей і не має дару переконання.
    Після зустрічі Зеленського та глави Пентагону Захід проігнорував заклик українського президента про зняття заборони на завдання таких ударів.
    Але… У найближчі дні Зеленський летить до Нью-Йорка, де пройде його остання зустріч з Байденом у якості президента. Від цієї зустрічі залежитиме, як підуть справи на фронті восени, і в якій позиції опиниться Україна до того моменту, коли в Білий дім в'їде її новий господар.
    Вже давно стало зрозумілим, що Зеленський не вміє розташовувати до себе людей і не має дару переконання. Цьому маса доказів. Взяти хоча б його спілкування з пресою або поведінку на самітах НАТО.
    Думаю, саме тому - безпосередньо перед поїздкою у Нью-Йорк він поміняв Кулебу на більш класичного дипломата, який вміє знаходити потрібні аргументи та є спецом у міжнародно-правовій царині.
    На цей час вирішується, чи полетить у США Єрмак, бо з ним всі відмовились зустрічатись, окрім Саллівана. Проте ставлю долар проти цента, що полетить. Скоріше Зеленський не полетить, а цей полетить.
  • Галина Боброва 94427cf0
    Искусство договариваться - здесь ни при чем
    Просто союзники знают про Зеленского такое
    Что он для них сегодня
    Зло - не меньшее, чем путин
    Все,что союзники делают сегодня
    Это из чувства гуманности
    Им все - таки жалко нас
    И они думают про будущее для всего мира
    А Зеленский для них - такая же сволочь ,как и путин
    Союзники же не виноваты
    Что украинцы выбрали во время войны в президенты
    ТАКУЮ ЖЕ СВОЛОЧЬ, как и путин....
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