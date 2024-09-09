Нацгвардейцы в Харьковской области уничтожили российский ЗРК "Тор"

На Купянском направлении Слобожанские гвардейцы уничтожили ЗРК "Тор" вместе с боекомплектом и экипажем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины.

"Экипаж "Стрикс" Слобожанских гвардейцев нанес удар по вражеской технике вместе с боекомплектом и экипажем с помощью дрона-камикадзе с кумулятивным зарядом. ЗРК обнаружено группой аэроразведки подразделений 107 ОБр ТРО на Купянском направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что координаты были переданы экипажам ударных БпЛА 5-й бригады Национальной гвардии Украины, которые уничтожили комплекс.

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Что известно о ЗРК "Тор"?

ЗРК "Тор" - это советский и российский тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

"Тор-М2" может одновременно поражать до четырех целей на расстоянии до 16 километров и на высоте до 10 километров. Боекомплект одной пусковой установки составляет 16 ракет.

Самоходная пусковая установка комплекса способна работать автономно, самостоятельно обнаруживая цель и поражая ее. Экипаж машины состоит из трех военных.