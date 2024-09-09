Китай поддерживает "мирные усилия" Индии по урегулированию ситуации в Украине, - МИД КНР
В Китае поддерживают продвижение мирных переговоров, направленных на урегулирование ситуации в Украине.
Об этом заявила спикер МИД КНР Мао Нин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Так, она прокомментировала сообщение о поездке советника премьер-министра Индии в Москву для обсуждения "мирных усилий" относительно войны РФ против Украины.
"Китай привержен продвижению мирных переговоров и поддерживает все усилия, направленные на урегулирование "украинского кризиса" мирным путем", - отметила пресс-секретарь.
Мао Нин заявила, что в украинском вопросе позиция китайской стороны остается неизменной и заключается в приверженности решению "кризиса" путем переговоров.
"Китай готов продолжать работать с международным сообществом, чтобы накапливать условия для политического урегулирования конфликта", - добавила дипломат.
В то же время Мао не ответила на вопрос о дальнейших планах китайского правительства по содействию завершению российского вторжения в Украину.
Ранее СМИ сообщали, что советник премьера Индии Довал посетит Москву для обсуждения мирных усилий по Украине.