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Китай поддерживает "мирные усилия" Индии по урегулированию ситуации в Украине, - МИД КНР

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Китай підтримав зусилля Індії щодо врегулювання ситуації в Україні

В Китае поддерживают продвижение мирных переговоров, направленных на урегулирование ситуации в Украине.

Об этом заявила спикер МИД КНР Мао Нин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, она прокомментировала сообщение о поездке советника премьер-министра Индии в Москву для обсуждения "мирных усилий" относительно войны РФ против Украины.

"Китай привержен продвижению мирных переговоров и поддерживает все усилия, направленные на урегулирование "украинского кризиса" мирным путем", - отметила пресс-секретарь.

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Мао Нин заявила, что в украинском вопросе позиция китайской стороны остается неизменной и заключается в приверженности решению "кризиса" путем переговоров.

"Китай готов продолжать работать с международным сообществом, чтобы накапливать условия для политического урегулирования конфликта", - добавила дипломат.

В то же время Мао не ответила на вопрос о дальнейших планах китайского правительства по содействию завершению российского вторжения в Украину.

Ранее СМИ сообщали, что советник премьера Индии Довал посетит Москву для обсуждения мирных усилий по Украине.

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Топ комментарии

  • ALEX SUROVV b687956a
    Вообще то Тайвань ето и есть законная власть Китая. А Пекин захватили сепаратисты типо Си.. Так что ради мира Си со своей комунистической бандой должен убраться из Пекина
  • Urs
    ні, просто плани у них однакові, а висмаркуються вони на нашу теріторіальну цілісність.
  • Pan Lipko
    Залишитися щоб Пакистан приєднався до індійської ініціативи, і можна сказати що ми бачили все.
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