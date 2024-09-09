Китай поддерживает "мирные усилия" Индии по урегулированию ситуации в Украине, - МИД КНР

В Китае поддерживают продвижение мирных переговоров, направленных на урегулирование ситуации в Украине.

Об этом заявила спикер МИД КНР Мао Нин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, она прокомментировала сообщение о поездке советника премьер-министра Индии в Москву для обсуждения "мирных усилий" относительно войны РФ против Украины.

"Китай привержен продвижению мирных переговоров и поддерживает все усилия, направленные на урегулирование "украинского кризиса" мирным путем", - отметила пресс-секретарь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Советник премьера Индии Довал посетит Москву для обсуждения мирных усилий относительно Украины, - СМИ

Мао Нин заявила, что в украинском вопросе позиция китайской стороны остается неизменной и заключается в приверженности решению "кризиса" путем переговоров.

"Китай готов продолжать работать с международным сообществом, чтобы накапливать условия для политического урегулирования конфликта", - добавила дипломат.

В то же время Мао не ответила на вопрос о дальнейших планах китайского правительства по содействию завершению российского вторжения в Украину.

Ранее СМИ сообщали, что советник премьера Индии Довал посетит Москву для обсуждения мирных усилий по Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай о планах РФ изменить ядерную доктрину: Пекин всегда отмечал, что развязывать ядерную войну нельзя