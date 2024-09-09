Оккупанты обстреляли Станислав и Велетенское на Херсонщине, два человека пострадали
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Российские войска днем 9 сентября ударили по Станиславу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ОГА.
"Из-за вражеского обстрела Станислава 52-летняя женщина, которая находилась на улице, получила взрывную травму и контузию. Бригада "скорой" оказала пострадавшей медпомощь на месте", говорится в сообщении.
Вечером 8 сентября из реактивных систем залпового огня россияне ударили по Велетенскому, - сообщили в полиции области. Пострадал 54-летний местный житель, он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение бедра.