Оккупанты обстреляли Станислав и Велетенское на Херсонщине, два человека пострадали

Российские войска днем 9 сентября ударили по Станиславу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ОГА.

"Из-за вражеского обстрела Станислава 52-летняя женщина, которая находилась на улице, получила взрывную травму и контузию. Бригада "скорой" оказала пострадавшей медпомощь на месте", говорится в сообщении.

Вечером 8 сентября из реактивных систем залпового огня россияне ударили по Велетенскому, - сообщили в полиции области. Пострадал 54-летний местный житель, он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение бедра.

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