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МАГАТЭ рекомендует не перезапускать реакторы ЗАЭС, пока идет война, - Гросси

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МАГАТЕ рекомендує не перезапукати реактори ЗАЕС, поки триває війна

Реакторы Запорожской АЭС должны находиться в состоянии "холодной остановки", пока идет война.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается нестабильной. Регулярные взрывы, атаки беспилотников, обстрелы, неоднократные перебои с внешним электроснабжением, среди других проблем, повышают риск ядерной аварии", - отметил он.

Гросси отметил, что сейчас градирни не нужны как часть механизма охлаждения, поскольку все шесть реакторных блоков ЗАЭС остаются в состоянии холодной остановки.

"В соответствии с рекомендациями Агентства, понятно, что ни один реактор не будет перезапущен до тех пор, пока конфликт будет продолжать угрожать ядерной и физической ядерной безопасности станции", - сказал гендиректор МАГАТЭ.

По его словам, продолжение работы агентства на ЗАЭС остается важным для уменьшения вероятности ядерной аварии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поврежденная в результате пожара градирня ЗАЭС должна быть снесена, - МАГАТЭ

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Топ комментарии

  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    Цей кончений дебільєро інструкції кацапам надає?
  • Erlich Bachman
    А можна я на його місце піду?
    На відміну від нього я знаю, що, *****, якщо немає чим охолоджувати, вмикати ядрьоний реактор не можна.
    А цей ******* навіть і такого не знає!
  • Лис Микита 4754e778
    Гроссі так біг обніматися з терористами на Курській АЕС... не кожен домашній песик так буде бігти до свого хазяїна,щоб його приласкали і дали якусь вкусняшку.
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