"Дія" запустила брак онлайн: теперь украинцы могут жениться по видеосвязи

В приложении "Дія" отныне появилась возможность жениться онлайн. Услуга позволяет жениться всего в несколько кликов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дію".

"Теперь молодожены не будут тратить время на поездки, поиск свободных дат в учреждениях, не будут переживать за бюрократию. Весь процесс регистрации брака проходит в приложении - от подачи заявления до бракосочетания", - говорится в сообщении.

"Креативный способ объясниться в любви второй половинке - сделать предложение просто в Дії. Партнеру или партнерше придет уведомление, на которое надо ответить в течение 14 дней. Как только услышите желанное "Да" - поделитесь счастливой новостью с друзьями в соцсетях", - говорится в сообщении.

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Как воспользоваться услугой:

1. Обновите Действие и зайдите в Сервисы - Брак онлайн.

2. Выберите Сделать предложение и отправьте оповещение половинке на удобный мессенджер.

3. Любимый человек получит его и должен ответить в течение 14 дней.

4. После согласия предоставьте свои данные для заявления в течение 12 часов.

5. Система предложит свободные даты - ближайшие для церемонии будут через 5 дней.

"Также в Дії можно определить, что делать с фамилией после свадьбы: оставить свою, взять фамилию партнера или сделать двойную. Уже в день свадьбы зайдите по ссылке в Дії на онлайн-церемонию, где вас будет ждать работник Цифрового ГЗАГСа. Процесс бракосочетания длится до 30 минут. Все, что от вас требуется, - смартфон и интернет", - отмечает Дія.

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Цифровое свидетельство о регистрации брака автоматически подтянется в Дію в течение суток. Физический документ можно заказать доставкой Укрпочты или забрать в отделении.

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