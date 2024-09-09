"Дія" запустила брак онлайн: теперь украинцы могут жениться по видеосвязи
В приложении "Дія" отныне появилась возможность жениться онлайн. Услуга позволяет жениться всего в несколько кликов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дію".
"Теперь молодожены не будут тратить время на поездки, поиск свободных дат в учреждениях, не будут переживать за бюрократию. Весь процесс регистрации брака проходит в приложении - от подачи заявления до бракосочетания", - говорится в сообщении.
"Креативный способ объясниться в любви второй половинке - сделать предложение просто в Дії. Партнеру или партнерше придет уведомление, на которое надо ответить в течение 14 дней. Как только услышите желанное "Да" - поделитесь счастливой новостью с друзьями в соцсетях", - говорится в сообщении.
Как воспользоваться услугой:
1. Обновите Действие и зайдите в Сервисы - Брак онлайн.
2. Выберите Сделать предложение и отправьте оповещение половинке на удобный мессенджер.
3. Любимый человек получит его и должен ответить в течение 14 дней.
4. После согласия предоставьте свои данные для заявления в течение 12 часов.
5. Система предложит свободные даты - ближайшие для церемонии будут через 5 дней.
"Также в Дії можно определить, что делать с фамилией после свадьбы: оставить свою, взять фамилию партнера или сделать двойную. Уже в день свадьбы зайдите по ссылке в Дії на онлайн-церемонию, где вас будет ждать работник Цифрового ГЗАГСа. Процесс бракосочетания длится до 30 минут. Все, что от вас требуется, - смартфон и интернет", - отмечает Дія.
Цифровое свидетельство о регистрации брака автоматически подтянется в Дію в течение суток. Физический документ можно заказать доставкой Укрпочты или забрать в отделении.
Женитесь в Дії, если вы:
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совершеннолетний гражданин Украины;
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имеете верифицированный налоговый номер;
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имеете ID-карту или загранпаспорт в Дії;
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не состоите в другом браке;
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если разведены - об этом есть данные в реестре ГЗАГС.