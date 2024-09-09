ВАКС на 2 месяца продлил процессуальные обязательства Князеву

Сегодня, 9 сентября, Высший антикоррупционный суд еще на два месяца продлил бывшему председателю Верховного суда Всеволоду Князеву срок действия возложенных на него процессуальных обязательств.

Об этом стало известно из трансляции заседания суда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

В частности, как отмечается, в течение этого периода он не будет выезжать за границу без разрешения.

Кроме того, Князев должен:

прибывать по каждому требованию к следователю (детективу), прокурору и суду;

сообщать следователю (детективу), прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения с определенными в постановлении суда лицами;

сдать на хранение свой паспорт или другие документы, которые дают право на пересечение госграницы.

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Дело экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева

16 мая 2023 года НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы получения взятки руководством и судьями Верховного Суда. Правоохранители задержали действующего председателя Суда Князева и изъяли $2,7 млн. Позже САП сообщила о подозрении Князеву и его сообщнику - адвокату.

В тот же день пленум Верховного суда проголосовал за выражение недоверия председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву.

ВСП предоставил разрешение на арест Князева. Суд арестовал его с возможностью внесения залога в 107 миллионов 360 тысяч гривен.

31 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала отпускать из-под стражи экс-главу Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки, но уменьшила альтернативный залог со 107,3 млн грн до 75 млн грн.

5 сентября Высший антикоррупционный суд во второй раз уменьшил размер залога Князеву - с 75-ти до 55 миллионов гривен. В следующий раз залог уменьшили 26 сентября - с 55 до 45 млн гривен. 2 ноября размер залога уменьшили до 35 млн грн. 21 декабря залог уменьшили уже с 27 до 20 млн гривен.

27 декабря 2023 года Печерский районный суд г. Киева признал виновным бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева в нарушении установленных законом ограничений относительно получения подарков. Кроме того, суд обязал Князева уплатить штраф в размере 2 550 грн, а также конфисковал подарок в сумме 906 600 грн.

31 января 2024 года за Князева внесли 18,168 млн грн залога. Накануне залог уменьшил до такой суммы следственный судья ВАКС.