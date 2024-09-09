"Леса Украины" призывают украинцев воздержаться от посещения лесов из-за критической ситуации с пожарами

Государственное предприятие "Леса Украины" обратилось к украинцам с призывом не посещать леса, что связано с критической ситуацией с пожарами.

Об этом говорится в заметке ГП "Леса Украины" в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сейчас в стране самая острая с начала года ситуация с лесными пожарами. За последнюю неделю в лесах возникло более полутора сотен возгораний на площади 341 га. Причиной являются массированные обстрелы, сбитые ракеты и дроны.



В ГП рассказали, что самая худшая ситуация на Кировоградщине, где в результате детонации боевых частей ракет сгорело 115 га леса. За неделю на Харьковщине ликвидировано 54,9 га пожаров. На прифронтовой Сумщине - ликвидировали почти 50 га возгораний. Десятки пожаров возникли в Киевской области из-за атак на столицу "Шахедов". Потушили огонь на территории 24,6 га.

Из-за длительного отсутствия в большинстве регионов страны дождей огонь распространяется мгновенно.

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"Лесная охрана работает с максимальной нагрузкой. Площадь среднего пожара не увеличилась! Всеми доступными средствами стабилизируем ситуацию, чтобы не повторилась катастрофа 2020-го года! Работать становится все сложнее - огонь перебрасывается из прифронтовых лесхозов Гослесагентства и территорий природно-заповедного фонда.



К сожалению, значительная доля возгораний возникает из-за человеческого фактора. Не коварный враг, а мы сами, украинцы уничтожаем наш лес! Умоляем всех - в этот период не посещать леса!" - отметили в ГП.



Кроме того "Леса Украины" призывают местные власти восстановить тотальный запрет на посещение лесов по всей стране. Это уменьшит нагрузку на наши силы реагирования, которые ликвидируют последствия вражеских атак. Отдых в лесу должен быть только на территории рекреационных пунктов, которых по всей стране открыто более тысячи.

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