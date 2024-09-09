Руководитель Бучанского РТЦК Викочко уведомлен о новом подозрении - в незаконном обогащении, - Офис генпрокурора

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора руководителю Бучанского РТЦК и СП Леониду Викочко, которого в августе разоблачили на организации схемы уклонения от мобилизации, сообщено о новом подозрении - в незаконном обогащении на сумму почти 14,4 млн грн, которые им не были задекларированы (ст. 368-5 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, чиновник вместе с двумя сообщниками предлагал военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных выводов ВВК.

Сколько средств обнаружено во время обыска?

Во время обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов в целом было обнаружено более 1,2 млн долларов США. Часть из этих денег, а именно - более 450 тыс долларов США было обнаружено и изъято у подозреваемого, который прятал их в специально оборудованных тайниках под полом и за обшивкой стен в своем доме.

Сейчас Шевченковским районным судом города Киева подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 18 млн грн.

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Напоминается также, что ранее руководителю Бучанского РТЦК и СП и двум его сообщникам сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, а также предоставлении неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что правоохранители задержали на взятке заместителя начальника Бучанского ТЦК и СП в Киевской области. Также сообщалось, что 16 августа СБУ задержала руководителей двух ТЦК в Киевской области и их сообщника. Их подозревают в незаконном обогащении на более 1 млн долларов.