АЭС не могут быть военными целями. МАГАТЭ будет внимательнее следить за ситуацией, - Гросси

В МАГАТЭ заявили, что внимательно будут следить за ситуацией вокруг критически важных для работы украинских АЭС электрических подстанций, которые недавно атаковала РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время пресс-конференции в Вене.

"По результатам моего недавнего визита в Киев и разговоров с президентом Зеленским мы сейчас более тесно сотрудничаем, внимательнее смотрим на подстанции, которые являются критически важными для внешнего электроснабжения трех действующих атомных электростанций", - сказал Гросси.

Кроме того, гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что атомные электростанции не могут быть военными целями.

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Напомним, ранее сообщалось, что во время массированного обстрела Украины 26 августа российские войска впервые атаковали распределительные подстанции кассетными боеприпасами.