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В Киеве и северных регионах объявляли тревогу: была скоростная цель в направлении Черниговщины (обновлено)

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Тривога вдень 9 вересня

Под вечер 9 сентября 2024 года в Киеве, Киевской области и в ряде северо-восточных регионов была объявлена воздушная тревога. Сейчас в Киеве и Киевской области объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По состоянию на 16.47 актуальная карта тревог такова:

відбій у Києві

Раньше карта была такова:

Повітряна тривога

По данным Воздушных сил, зафиксирована скоростная цель через Сумскую область в направлении Черниговской области.

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