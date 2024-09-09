В Киеве и северных регионах объявляли тревогу: была скоростная цель в направлении Черниговщины (обновлено)
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Под вечер 9 сентября 2024 года в Киеве, Киевской области и в ряде северо-восточных регионов была объявлена воздушная тревога. Сейчас в Киеве и Киевской области объявлен отбой угрозы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
По состоянию на 16.47 актуальная карта тревог такова:
Раньше карта была такова:
По данным Воздушных сил, зафиксирована скоростная цель через Сумскую область в направлении Черниговской области.