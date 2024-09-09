Оккупанты атаковали из беспилотника больницу в Херсоне: Пострадала медсестра

Сегодня, 9 сентября, российские войска атаковали с беспилотника одну из больниц в Херсоне.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате сброса взрывчатки с БпЛА пострадала 25-летняя медсестра. Она получила взрывную травму и осколочное ранение ноги. Пострадавшей на месте оказали необходимую медицинскую помощь.

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Напомним, вчера, 8 сентября, в Днепровском районе Херсона в результате сброса россиянами взрывчатки на маршрутку пострадали шесть человек