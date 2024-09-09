Германия не планирует вмешиваться в вопрос транзита газа между РФ и Украиной

Германия не планирует играть посредническую роль между Украиной и РФ в вопросе транзита газа.

Об этом заявила пресс-секретарь Минэкономики ФРГ Зузанне Унград, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас, после начала российской агрессивной войны против Украины, сложилась совершенно другая ситуация. Тогда на переговорах речь шла о транзитных сборах (за транзит газа через Украину) и различные другие аспекты, в частности, будет ли продолжаться транзит газа в Европу. Теперь это дело сугубо Украины", - отметила Унград.

По ее словам, Германия ведет переговоры с другими европейскими странами и с Еврокомиссией относительно того, как гарантировать безопасность энергоснабжения в Европе, а также о том, как поддержать Украину. Сейчас сложилась переговорная ситуация, которая касается Украины и России, но прежде всего Украины, добавила она.

"Это проблема, которая должна быть решена между Украиной и РФ. Германия готова и будет готова к любому их решению", - сказала Унград.

Также читайте: Договор о транзите газа с Россией никто продлевать не будет, но готовы рассмотреть запросы из ЕС, - Зеленский

Со своей стороны, представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт не смог сказать, шла ли речь об этой теме на переговорах тет-а-тет между канцлером Олафом Шольцем и Президентом Украины Владимиром Зеленским в минувшую пятницу во Франкфурте. "До сих пор эта тема не обсуждалась", - отметил он.

Представители отвечали на вопрос, не планирует ли Германия выступить в роли посредника в переговорах между Украиной и Россией по транзиту российского газа в Европу, как Берлин это делал раньше, до полномасштабной войны.

Оба спикера не ответили на вопрос, заинтересована ли Германия в продолжении транзита.

Также читайте: Переговоры о продлении транзита российского газа через Украину продолжаются, - Reuters