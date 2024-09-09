Китай и Россия проведут совместные военные учения

Министерство обороны Китая анонсировало проведение совместных военно-морских и военно-воздушных учений с Россией под названием North-Joint 2024 уже в этом месяце.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Маневры, направленные на улучшение стратегического сотрудничества между двумя странами и "укрепление их способности совместно противостоять угрозам безопасности", состоятся в Японском и Охотском морях.

Также китайские военные примут участие в российских учениях "Большой океан-24". Точная их дата проведения не называется. В минобороны КНР отметили, что китайский и российский флоты вместе пройдут по Тихому океану уже в пятый раз.

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