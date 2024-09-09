В МИД временного поверенного Ирана Амузегара "в жесткой форме предупредили о поставках ракет для РФ"

9 сентября временного поверенного в делах Исламской Республики Иран в Украине Шахрияра Амузегара вызвали в МИД и "предупредили о поставках ракет для РФ".

Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу дипведомства.

Поверенному была выражена глубокая обеспокоенность украинской стороны в связи с сообщениями о возможных поставках Ираном баллистических ракет Российской Федерации.

"Иранскому дипломату был передан соответствующий комментарий МИД Украины от 7 сентября и в жесткой форме высказано предупреждение о том, что подтверждение факта поставки Ираном баллистического вооружения государству-агрессору будет иметь разрушительные и непоправимые последствия для украинско-иранских двусторонних отношений", - уточняют в министерстве.

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Поставки иранских ракет в Россию

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.

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