2 человека погибли и 3 ранены вследствие сегодняшних обстрелов Донетчины
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Сегодня, 9 сентября, российские войска атаковали Кураховскую и Ильиновскую громады в Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, город Горняк Кураховской громады находится под постоянным огнем. Сегодня там от вражеских обстрелов погиб мужчина, еще 2 человека получили ранения.
Кроме того, в поселке Клебан-Бык Ильиновской громады россияне убили 59-летнюю женщину, еще одного человека ранили. В селе повреждены дом и хозяйственная постройка.
"Берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь!" - призвал Филашкин.