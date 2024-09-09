В Румынии нашли фрагменты российского дрона

Специалисты Министерства обороны Румынии нашли фрагменты российского дрона в уезде Тулча, что у границы с Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба министерства.

Работники Минобороны, разведывательной службы и Министерства внутренних дел Румынии "собрали фрагменты российского беспилотника" в окрестностях села Периправа в уезде Тулча.

Впоследствии их теперь передадут на экспертизу "согласно правовым процедурам".

"В ближайшее время поиски также состоятся в окрестностях (села. - Ред.) Караорман, где, по сообщениям, есть еще один возможный район падения", - отмечают в Минобороны.

В сообщении отмечается, что обломки нашли за пределами населенных пунктов, никакие элементы инфраструктуры не пострадали.

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Российские дроны на территории стран-членов НАТО

Напомним, по данным Воздушных сил, во время ночной атаки на южные регионы Украины было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.

Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой сегодня залетел российский "Шахед" во время атаки на юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.

В то же время премьер-министр Марчел Чолаку заявил, что Румыния не была обязана сбивать российский дрон, который залетел на территорию их страны.

Также известно, что в субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

В НАТО заявили, что не располагают информацией о том, что падение российского БПЛА на территории Латвии было преднамеренным.

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