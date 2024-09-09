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Новая модель обеспечения питанием ВСУ как пилотный проект заработает в 2025 году, - Минобороны

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Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" представило новую модель обеспечения питанием ВСУ, которая заработает как пилотный проект в нескольких областях Украины в 2025 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Главная задача нового подхода - обеспечить лучшее качество продукции, поставляемой ВСУ, и повысить эффективность самого процесса обеспечения.

"С февраля 2025 года будут действовать две модели параллельно: та, по которой ГОТ работает сейчас, и новая пилотная модель. Такой подход применяется для обеспечения устойчивости системы и непрерывности процесса снабжения. Трансформации в модели питания для военных должны повысить эффективность поставок и одновременно обеспечить соблюдение высоких стандартов качества продуктов", - отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Пилот будет действовать в течение года и покрывать такие регионы, как г. Киев и Киевскую, Винницкую, Житомирскую, Черкасскую, Кировоградскую области.

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Основные изменения касаются финансовой модели взаимодействия с поставщиком, товарной модели и процесса контроля качества.

  • Поставщик будет получать компенсацию стоимости товара и плату за услуги (склад и транспорт) с учетом SLA - соглашения об уровне услуг. Будет определена и зафиксирована предельная стоимость каталога.

  • По большинству видов продукции (75%) через открытые закупочные площадки ГОТ будет выбирать производителей, которых будут контрактовать поставщики. По остальным категориям поставщики самостоятельно будут определять производителей-субподрядчиков. ГОТ в свою очередь может заблокировать их за несоответствие качества и за нарушение норм добропорядочности.

  • Вся продукция будет проходить через распределительный центр и только потом отправляться на воинские части. Это дополнительный этап контроля качества, к которому будут привлечены специалисты ГОТ.

  • ГОТ будет применять "черный список" к поставщикам и производителям - новый инструмент недопущения в будущих периодах участия в процессе обеспечения питания ВСУ тех субъектов, которые уже имели до этого нарушения договорных обязательств.

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