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51% украинцев выступили против телемарафона, всего 8% – поддерживают

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опитування щодо ставлення до телемарафону

Более половины украинцев считает, что единый телемарафон пока неактуален. В то же время только 7,7% считают, что телемарафон не потерял актуальности.

Таковы результаты социологического опроса, который провел Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЧЕСНО.

опитування щодо ставлення до телемарафону

Результаты исследования показывают, что зрителей телемарафона становится все меньше, а значит и целесообразность его существования под вопросом. Абсолютно согласны с тезисом о потере актуальности формата телемарафона 35% украинцев. Еще около 16% граждан скорее поддерживают такую позицию.

В региональном разрезе опрос зафиксировал определенные различия. Южные регионы Украины имеют менее негативное отношение к телемарафону, тогда как показатели других регионов почти не отличаются.

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Топ комментарии

  • Перехватчик
  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    Приберіть вже те лайно!! Я хз, що то за упороті 8%, чи то примусово голосували..

    Всі кошти перерозподілити на ЗСУ!!
  • Urs
    ви забули ще одну категорію, і вона не пов'язана з віком. Це - довбойоби.
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