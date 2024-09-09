Начато строительство первой очереди Национального военного мемориального кладбища, - Минветеранов

Строительные работы по строительству первой очереди Национального военного мемориального кладбища уже начались, речь идет о полях для захоронений и подъездных путях.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире национального телемарафона сообщил заместитель министра по делам ветеранов Украины Фархад Фархадов.

"Активно идет строительство, начаты строительные работы, получены все разрешения. Как и было запланировано, чтобы осенью начать первые захоронения", - сказал Фархадов.

В свою очередь директор госучреждения "Национальное военное мемориальное кладбище" Ярослав Пронюткин заявил, что в первый пусковой комплекс первой очереди входят поля для захоронений и подъездные пути, и его должны завершить за три месяца.

"Где-то на ноябрь должны начаться первые захоронения. Потом уже будем строить админздание, хозяйственные постройки до конца 2025 года", - добавил он.

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Напомним, Верховная Рада 8 декабря 2023 года приняла закон по обеспечению создания и эксплуатации Национального военно-мемориального кладбища. Кабинет Министров выделил 515 миллионов гривен на его строительство и функционирование в 2024 году. Правительство приняло распоряжение об определении места расположения Национального военного мемориального кладбища в Гатненской сельской территориальнойгромаде Фастовского района Киевской области.

В декабре 2023 года Минветеранов представило эскизный проект Национального военного мемориального кладбища.

27 марта 2024 года и. о. министра по делам ветеранов Александр Порхун заявил, что первые захоронения на НВМК могут начаться уже в конце лета - начале осени 2024 года, а полностью построить весь комплекс планируют до 2027 года.

В июне Кабинет Министров Украины утвердил порядки перезахоронения на Национальном военном мемориальном кладбище погибших военных, похороненных на оккупированных территориях, Героев Украины и урны с прахом из колумбариев других кладбищ.

30 июня Минветеранов заявило о получении положительного заключения относительно строительства I очереди Национального военного мемориального кладбища.

В июле правительство поддержало позицию Украинского института национальной памяти, Минветеранов, ГУ НВМК и экспертов и утвердило постановление о внешнем виде надгробных сооружений Национального военного мемориального кладбища (НВМК) в форме козацкого креста или прямоугольной таблицы (на выбор военных или их семей).