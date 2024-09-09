Украина готовит саммит Крымской платформы на 11 сентября, - Зеленский
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В среду, 11 сентября, состоится саммит Крымской платформы.
Событие в своем вечернем видеообращении анонсировал президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
"Провел сегодня несколько совещаний с нашей командой международников. Готовим саммит Крымской платформы на 11 сентября", - рассказал глава государства.
Кроме этого, Зеленский рассказал, что команда первой леди Елены Зеленской готовит Саммит первых леди и джентльменов, который тоже состоится на этой неделе.
"Готовим переговоры с нашими партнерами ради большей силы Украины и больших возможностей нашего общества", - сказал глава государства.