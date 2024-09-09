Более 1000 человек погибли от кассетных боеприпасов в Украине с начала войны, - Human Rights Watch

С 24 февраля 2022 года в Украине 1023 человека погибло от кассетных боеприпасов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на правозащитную организацию Human Rights Watch.

В отчете организации говорится, что в течение 2023 года в девяти странах мира было зафиксировано 219 погибших от кассетных боеприпасов или их остатков. Второй год подряд наибольшее количество жертв от использования этих боеприпасов во всем мире приходится на Украину.

По информации HRW, с начала полномасштабной российской агрессии в Украине в целом было зафиксировано 1023 жертвы от кассетных боеприпасов, в частности, 980 погибших непосредственно от боеприпасов и еще 43 - от их остатков.

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В то же время отмечается, что обнародованные в отчете данные могут быть неточными, поскольку некоторые жертвы от многочисленных случаев использования кассетных боеприпасов в Украине в прошлом году могли остаться незафиксированными. В частности, в Украине в прошлом году было зарегистрировано более 50 атак кассетными боеприпасами, количество жертв от которых не было зафиксировано, говорится в сводке.

HRW отмечает, что как Россия, так и Украина в течение 2023 года и первой половины 2024 года продолжали использовать кассетные боеприпасы, однако войска РФ применяли эти боеприпасы по густонаселенным городским районам. Систематизировано задокументировать и идентифицировать дальнейшее использование этого оружия было невозможно из-за отсутствия доступа к местам обстрелов.

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