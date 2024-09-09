От качества логистики в поставке и выполнении всех обещаний партнерами напрямую зависит ход войны, - Зеленский

Все достигнутые с партнерами договоренности должны быть реализованы максимально быстро и вовремя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем обращении заявил президент Владимир Зеленский.

"Отдельно сегодня был доклад министра обороны Украины Умерова по результатам "Рамштайна" и его переговоров с партнерами. Все достигнутые договоренности должны быть реализованы максимально быстро. То, что нужно в сентябре, должно быть поставлено в наши войска именно в сентябре. То, о чем мы договорились на другие месяцы, тоже должно быть вовремя. От качества логистики в поставках и выполнения всех обещаний партнерами напрямую зависит ход войны", - подчеркнул Зеленский.

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