Латвия вызвала главу посольства России из-за найденного на своей территории "Шахеда"

В понедельник, 9 сентября, Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России в связи с обнаруженным в субботу, 7 сентября, российским беспилотником на востоке страны.

Об этом говорится на сайте латвийского МИД, сообщает Цензор.НЕТ.

Главе российского посольства выразили "категорический протест" из-за обнаружения в Резекненском районе на востоке Латвии БпЛА военного назначения России типа "Шахед".

"Временно поверенному в делах России было предложено предоставить исчерпывающее объяснение инцидента, во время которого беспилотный летательный аппарат незаконно нарушил воздушное пространство Латвии и был оснащен взрывчаткой", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Латвии.

Отмечается, что российский представитель заверил латвийскую сторону, что проинформирует об этой ситуации свое Министерство иностранных дел.

В МИД Латвии добавили, что соответствующие службы страны продолжают проводить "углубленное расследование обстоятельств инцидента". Латвия сообщила о ситуации своим союзникам, руководству НАТО и Европейского Союза, а также коллегам в министерствах иностранных дел других стран.

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Российские дроны на территории стран-членов НАТО

Напомним, по данным Воздушных сил, во время ночной атаки на южные регионы Украины было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.

Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой сегодня залетел российский "Шахед" во время атаки на юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.

Также известно, что в субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

В НАТО заявили, что не располагают информацией о том, что падение российского БПЛА на территории Латвии было преднамеренным.

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