Комиссар ООН по правам человека Тюрк: Я боюсь за население Украины этой зимой

Комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил постоянные удары России по гражданской инфраструктуре Украины и заявил, что "боится" за гражданских украинцев, учитывая приближение зимы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"В Украине гражданское население попало в ловушку циклов террора из-за постоянных атак Российской Федерации, наносящей удары по гражданским объектам, таким как больницы, школы и супермаркеты, и постоянных волн нападений на энергетическую инфраструктуру, приводящих к отключениям электроэнергии по всей стране", - сказал Тюрк в своей речи, открывая сессию Совета ООН по правам человека в Женеве. "Я боюсь за украинцев грядущей зимой", - добавил он.

По словам Тюрка, его офис пытался получить доступ ко всем регионам, пострадавшим от войны, включая и Курскую область РФ, с целью контроля за ситуацией с правами человека.

В прошлом месяце служба Тюрка обратилась к российским властям с просьбой предоставить доступ к Белгородской, Брянской и Курской областям. "Мне жаль, что Российская Федерация пока отказывается предоставить такой доступ к соответствующим территориям", - заявил он 9 сентября.

Читайте также: В августе от российских обстрелов погибли 184 мирных жителя, 856 получили ранения, - ООН