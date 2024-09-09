Глава МИД Польши Сикорский обсудил с британским коллегой Лемми дальнейшую поддержку Украины

В понедельник, 9 сентября, глава МИД Польши Радослав Сикорский встретился со своим британским коллегой Дэвидом Лемми. Встреча состоялась в Варшаве. Среди прочего дипломаты обсудили вопросы дальнейшей поддержки Украины.

Об этом говорится на сайте МИД Польши, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что руководители внешнеполитических ведомств обсудили важнейшие вопросы двустороннего сотрудничества, ситуацию на Ближнем Востоке, трансатлантическое сотрудничество и политику в отношении Китая.

Кроме этого, речь шла и о дальнейшей поддержке Украины в ее борьбе с российской агрессией.

Также сообщается, что Сикорский поднял вопрос статуса польского языка в британской системе образования.

Кроме этого, глава МИД Польши обратил внимание на требования польских экспортеров в контексте трудностей в двусторонней торговле после Brexit.

Сикорский и Лемми запланировали дальнейшие встречи и мероприятия на многих уровнях.

К слову, ранее глава Минобороны Чехии Чернохова обсудила с итальянским коллегой Крозетто поддержку Украины.

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