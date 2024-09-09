Передача иранских баллистических ракет России будет означать драматическую эскалацию, - Госдепартамент США

Передача баллистических ракет из Ирана в Россию будет означать "драматическую эскалацию" в агрессивной войне России, и США готовы ответить "значительными последствиями".

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Ведант Пател, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Любая передача иранских баллистических ракет России будет означать драматическую эскалацию поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины", - заявил Пател, добавив, что США обеспокоены сообщениями о передаче иранских баллистических ракет России.

Белый дом также выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о передаче Ираном своих баллистических ракет России. Советник по вопросам коммуникаций в сфере безопасности Белого дома Джон Кирби сказал:

"Мы уже говорили в прошлом, что любое подобное предоставление такого рода технологий не только будет иметь пагубное влияние на способность украинцев продолжать защищать себя, на жизнь украинцев и их средства к существованию, но и будет иметь пагубное влияние на Ближний Восток и Иран, который уже имеет усовершенствованную программу баллистических ракет. Мы можем лишь предположить, что Иран хотел бы получить выгоду от какого-то партнерства с Россией".

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Представитель Госдепа на пресс-конференции 9 сентября подчеркнул, что политика США в вопросе ударов вглубь территории России с применением американского оружия остается неизменной.

"Нет изменений в политике, о которых мы готовы объявить. Мы четко заявили так же как и наши партнеры в рамках Группы семи, а также на саммитах НАТО, что мы готовы к серьезной реакции на такие действия. Я не буду забегать вперед, но я уже ранее говорил о все большем беспокойстве относительно углубления партнерства в области безопасности между Россией и Ираном с момента начала полномасштабного вторжения России", - отметил представитель Государственного департамента США.

По словам Патела, США продолжают пристально следить за ситуацией и в частности за действиями президента Пезешкяна, "который продолжает публично говорить, что улучшение экономики его страны зависит от улучшения внешних отношений и позиции Ирана в мире". "Такие заявления нельзя совместить с сообщениями о передаче ракет, которые угрожают международной безопасности и международному порядку", - подчеркнул Пател.

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