На Херсонщине РФ не ослабляла группировку после начала Курской операции ВСУ, - ОСГВ "Таврия"

На Херсонщине российские захватчики не ослабляли группировки, наоборот они проводят ротации на переднем крае своих подразделений.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий, пишет "РБК-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, после начала операции ВСУ в Курской области РФ враг фактически не уменьшил свою численность на Херсонщине.

"После начала Курской операции ВСУ, когда противник определенным образом проводил переброску своих подразделений, в частности в Курскую область, он большинство из этих подразделений забрал именно из Запорожской области, тогда как на Херсонщине фактически та численность, которая была, осталась. Там россияне не ослабляли группировки, наоборот они проводят ротации на переднем крае своих подразделений", - рассказал Лыховий.

В частности, по словам спикера, Россия перебрасывает на Херсонщину отряды "Шторм" для поддержания интенсивности штурмовых действий, чтобы иметь возможность атаковать и в дальнейшем.

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Кроме этого, Лыховий рассказал, что захватчики значительно активизировались на островах вдоль левого берега Днепра в Херсонской области и не оставляют попыток выбить подразделения Украины со своих позиций, которые они удерживают после выхода из Крынок. Однако ВСУ продолжают удерживать плацдармы.

Также Лыховий отметил, что эта активизация россиян фактически является крупнейшей за последние пару месяцев после окончания активной обороны Крынок, когда украинские подразделения переместились на другие определенные позиции на левобережье Днепра.

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