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Венгрия заявляет, что договорилась о поставках российской нефти через Украину, - Bloomberg

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Угорщина заявляє, що домовилась про постачання російської нафти через Україну, - Bloomberg

Венгерская энергетическая компания Mol Nyrt. заявила, что достигла соглашения, которое обеспечит продолжение поставок российской сырой нефти по трубопроводу, проходящему через территорию Украины.

Об этом пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Объявление от будапештской компании в понедельник, 9 сентября, было сделано после того, как Украина в июне фактически запретила ПАО "Лукойл" продолжать использовать ее как транзитную страну - в ответ на полномасштабное вторжение России, пишет Bloomberg.

Согласно договору компания Mol, контролирующая нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии, возьмет на себя поставки сырой нефти на белорусско-украинской границе с 9 сентября.

Bloomberg напоминает, что ранее российская сторона была ответственна за доставку нефти в пункты в Венгрии и Словакии, расположенные вблизи границы с Украиной.

"Новая договоренность обеспечивает устойчивое решение для транспортировки сырой нефти по трубопроводу "Дружба"", - сказал исполнительный вице-президент Mol Габриэль Сабо, имея в виду трубопровод, который соединяет Россию и Венгрию через Украину.

В то же время в Mol Nyrt. не уточнили, какая именно компания или компании будут осуществлять поставки.

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Что предшествовало

Напомним, ранее издание Politico сообщило, что Венгрии грозит топливный кризис после того, как она осталась без российской нефти, которую транспортировали через Украину по нефтепроводу "Дружба".

18 июля Словакия и Венгрия заявили об остановке Украиной транзита нефти "Лукойла" по нефтепроводу "Дружба".

"Лукойл" находился под санкциями в Украине с 2018 года, но они были ограниченными - касались только вывода капиталов, ограничения торговых операций и запрета участия в приватизации или аренде государственного имущества. В июне 2024 года СНБО существенно их расширил, добавив, в частности, запрет на транзит.

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Топ комментарии

  • ALEX SUROVV b687956a
    Тоесть одни воюют а другие торгуют с нашими врагами. Скоро иранские ракеты полетят нам на головы а мы будем еще и ирану зерно поставлять чтобы работники военной промышленности не голодали.
  • Oleksii Pilevych a8b2e1d6
    Угорщину ще можна зрозуміти, їм тупо пох7й кого вбивають рашисто-нацисти, доки не їх.
    Але Україна..... це якийсь абсурд..... допоможіть рашистам заробити гроші на які вони виробляють зброю щоб вас вбивати..... я вірно зрозумів?
  • Trevo Trow
    Мадярські запроданці на радощах спалили українських.
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