Нидерланды не накладывали ограничений на применение предоставленного Украине оружия, это касается и истребителей F-16, - министр обороны Брекельманс

Нидерланды не запрещают Украине применять предоставленное оружие по военным целям, находящимся на территории РФ.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Цензор.НЕТ.

"Киев имеет право защищать себя. И если страну атакуют из приграничных районов или российских аэродромов, то она может целиться в военные объекты. То же самое касается вражеских ракет: они тоже могут быть перехвачены нашим оружием над Россией", - сказал министр.

Брекельманс также призвал других союзников Украины сделать то же самое, ссылаясь на нормы международного права, которое не ограничивает расстояние для таких ударов.

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"Международное право не ограничивается расстоянием. Право на самооборону не прекращается за 100 километров от границы. Мы не накладывали на Украину никаких ограничений на оперативное расстояние", - подчеркнул глава Минобороны Нидерландов.

И добавил, что это касается также и истребителей F-16, предоставленных его страной.

Недавно сообщалось, что Нидерланды объявили о новом пакете военной помощи Украине. Среди прочего, в него войдут ракеты класса "воздух-воздух", а также материалы для технического обслуживания недавно переданных Украине самолетов F-16.

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