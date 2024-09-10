Нидерланды не накладывали ограничений на применение предоставленного Украине оружия, это касается и истребителей F-16, - министр обороны Брекельманс
Нидерланды не запрещают Украине применять предоставленное оружие по военным целям, находящимся на территории РФ.
Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Цензор.НЕТ.
"Киев имеет право защищать себя. И если страну атакуют из приграничных районов или российских аэродромов, то она может целиться в военные объекты. То же самое касается вражеских ракет: они тоже могут быть перехвачены нашим оружием над Россией", - сказал министр.
Брекельманс также призвал других союзников Украины сделать то же самое, ссылаясь на нормы международного права, которое не ограничивает расстояние для таких ударов.
"Международное право не ограничивается расстоянием. Право на самооборону не прекращается за 100 километров от границы. Мы не накладывали на Украину никаких ограничений на оперативное расстояние", - подчеркнул глава Минобороны Нидерландов.
И добавил, что это касается также и истребителей F-16, предоставленных его страной.
Недавно сообщалось, что Нидерланды объявили о новом пакете военной помощи Украине. Среди прочего, в него войдут ракеты класса "воздух-воздух", а также материалы для технического обслуживания недавно переданных Украине самолетов F-16.