Ночная атака "шахедов": в Черкассах слышали взрывы, в пригороде Киева работала ПВО

В Черкасской области в ночь на 10 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги. В пригороде Киева продолжалась боевая работа противовоздушной обороны по российским ударным дронам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец и пресс-служба КГВА.

О взрывах в 03:16 сообщило Суспільне со ссылкой на своих корреспондентов. Впоследствии о повторных взрывах сообщалось еще трижды.

Перед тем в командовании Воздушных сил ВСУ информировали об угрозе из-за ударных беспилотников противника для Черкасской области, в которой были замечены несколько групп вражеских целей.

Руководитель ОВА также предупредил в своем Telegram о повышенной опасности в Черкасской области.

"Угроза применения врагом ударных БПЛА", - написал он в 03.41.

Около 4 утра в пригороде Киева продолжалась работа ПВО.

"Может быть достаточно громко. Сохраняйте спокойствие и находитесь в укрытиях до отбоя!", - говорится в сообщении КГВА.

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